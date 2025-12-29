Гололед, ветер и снег ожидаются в Новороссийске

В Новороссийске ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС.

Согласно актуальным прогнозам, 30 и 31 декабря местами в регионе возможны усиление ветра до 15-20 м/с, гололедно-изморозевые отложения, сильные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Также есть вероятность очень сильного снега и гололеда, налипания мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах.

Жителей Новороссийска призывают соблюдать меры безопасности. Ранее Муниципальный центр управления и замглавы города Александр Гавриков рекомендовали гражданам не выезжать на личных автомобилях на летней резине.

София Моисеенко