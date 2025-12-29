Санитарные нарушения обнаружили в аэропорту Минеральных Вод
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации общественного питания в международном аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили несоблюдение правил маркировки разделочного инвентаря. Кроме того, в учреждениях питания отсутствовали измерительные приборы и медицинская документация.
По итогам проверки прокурор направил представления руководству воздушной гавани. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Надзорное ведомство продолжит контролировать ход дела и устранение выявленных нарушений.