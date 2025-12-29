В Карачаево-Черкесии ввели экоплатеж для туристов

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии ввели экологический сбор 200 руб. для туристов, поднимающихся на гору Мусса-Ачитара по канатной дороге. Платеж взимается однократно при первой покупке билета на канатную дорогу в день визита. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В министерстве подчеркнули, что экологический платеж закреплен федеральным законом 33-ФЗ и является обязательным для всех, кто посещает особо охраняемые природные территории, включая курорт Домбай.

«От уплаты освобождены ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и члены их семей, инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории граждан. Средства направят на сохранение природных комплексов горной территории и обеспечение бережного отношения к окружающей среде»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко