На Ставрополье при опрокидывании в кювет погиб водитель «Лада Гранта»

В Александровском округе на автодороге Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды в результате опрокидывания автомобиля погиб 47-летний водитель «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной версии водитель не справился с управлением, что привело к съезду с дороге и опрокидыванию автомобиля.

Предполагаемой причиной смертельного ДТП могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.

Наталья Белоштейн