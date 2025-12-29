На Ставрополье при опрокидывании в кювет погиб водитель «Лада Гранта»
В Александровском округе на автодороге Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды в результате опрокидывания автомобиля погиб 47-летний водитель «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По предварительной версии водитель не справился с управлением, что привело к съезду с дороге и опрокидыванию автомобиля.
Предполагаемой причиной смертельного ДТП могло стать ухудшение состояния здоровья водителя.