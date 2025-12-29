В Новороссийске 143 семьи улучшили жилищные условия в 2025 году

За прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске 143 семьи улучшили свои жилищные условия. Как сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров, это на 48 семей больше, чем было в 2024 году.

Замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров озвучил основные результаты работы по улучшению жилищных условий в текущем году. В рамках программы «Дети Кубани» в Новороссийске получил жилье 71 ребенок-сирота, еще двум детям-сиротам старше 23 лет предоставили сертификаты.

Два государственных жилищных сертификата выдали семьям, переехавшим из регионов Крайнего Севера в Новороссийск из-за вынужденных мер. Социальные выплаты на жилье выдали 67 молодым семьям Новороссийска, 51 семья из общего числа — где один из членов является участником специальной военной операции.

Также в этом году в Новороссийске обеспечили жильем одну семью с внеочередным правом из-за тяжелого хронического заболевания. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что работа в указанных направлениях продолжается.

София Моисеенко