Прокуратура Ставрополья утвердила обвинение за кражу нефти на 1,7 млрд рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу трех участников преступного сообщества, сообщает пресс-служба ведомства. Они грабили коммерческую организацию на протяжении девяти лет. Суд рассмотрит дело в Изобильненском районном суде.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвиняемые действовали организованно с декабря 2010 по август 2019 года. Они похитили свыше 48 тысяч тонн нефтехимических продуктов. Ущерб составил более 1,7 млрд руб. Кроме того, они украли у предприятия около 200 млн руб. наличными.

Один из фигурантов пошел дальше. Он с другими членами сообщества ограбил потерпевшего. Они забрали деньги и имущество на 1,5 млн руб. Затем вымогали у него собственность в особо крупном размере. Этот же обвиняемый наладил контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов через границу России.

Бандиты тщательно заметали следы. Они легализовали украденные деньги через финансовые операции и сделки с имуществом. Так они придали средствам вид законных доходов. Следователи собрали доказательства. Они задокументировали объемы украденной нефтехимии — ровно 48 тыс. тонн. Сумма ущерба подтверждена экспертизами: 1,7 млрд руб. за продукцию плюс 200 млн руб. наличными. Контрабанда оружия прошла через таможню с подложными документами.

Обвинения охватывают сразу несколько статей Уголовного кодекса. Трое фигурантов проходят по части 3 статьи 210 — участие в преступном сообществе. Их винят в части 3 статьи 163 — вымогательстве. Также по части 3 статьи 222 — незаконный оборот оружия и боеприпасов. Часть 4 статьи 159 — мошенничество в особо крупном размере. Часть 3 статьи 226.1 — контрабанда оружия через границу. Часть 4 статьи 158 — кража группой лиц. Наконец, часть 4 статьи 174.1 — отмывание преступных доходов.

Часть 3 статьи 210 предусматривает до 20 лет лишения свободы. Вымогательство и контрабанда оружия добавляют по 10–15 лет. Отмывание доходов — до 10 лет. Суд учтет ущерб в 1,9 млрд руб. и организованный характер преступной деятельности.

Станислав Маслаков

