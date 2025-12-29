Бастрыкин вмешался в дело о нарушении прав многодетной семьи в Новороссийске

Многодетная мать из Новороссийска стоит в очереди на получение земельного участка с 2020 года, но ее права до сих пор не реализованы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, сообщает информационный центр Следственного комитета.

Согласно данным СК, жительница Новороссийска встала в очередь на получение земельного участка пять лет назад, но его до сих пор не предоставили в пользование. Женщина является матерью троих несовершеннолетних детей, и выдача участка положена семье на законных основаниях.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— передает информационный центр СК РФ.

Ситуация ранее уже освещалась в СМИ, и Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад в июле 2024 года. По факту сложившихся обстоятельств СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждал уголовное дело, но зампрокурора Новороссийска отменил соответствующее постановление. Обжалование следственными органами решения городскому прокурору Алексею Грудине также не принесло результатов.

СК повторно возбудил уголовное дело о нарушении прав многодетной семьи. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального СК Андрею Маслову доложить о ходе и результатах расследования по делу. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

София Моисеенко