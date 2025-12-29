На Дону прокуратура оштрафовала владельца девяти судов за ненадлежащее состояние

Волго-Донская транспортная прокуратура после проверки в морских портах Ростов-на-Дону и Азов оштрафовала АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» за ненадлежащее техническое состояние девяти судов в ходе их эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В связи с этим прокурором руководителю судоходной компании внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены»,— говорится в сообщении.

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» привлечено к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов» со штрафом в 100 тыс. руб.

Наталья Белоштейн