В Димитровграде замдиректора школы оштрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части МАОУ «Средняя школа № 23 имени П.А. Акинфеева» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По результатам рассмотрения дела заместителю директора назначили штраф в размере трех тыс. руб. Нарушения устранены.

Руководителя признали виновным в том, что он «не обеспечил соблюдение требований законодательства, связанных с необходимостью обеспечения соответствующего качества питьевой воды в моечной кухонной посуды пищеблока». Также не проводилось обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций ряда сотрудников образовательного учреждения.

