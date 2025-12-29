В Ростове задержан подозреваемый в убийстве знакомой в сауне

В Ростове-на-Дону задержан 48-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомой в сауне на ул. Зорге (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, 26 декабря 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении сауны во время конфликта с 37-летней знакомой достал канцелярский нож и нанес им удары в область головы, шеи и туловища пострадавшей. От полученных ранений она скончалась на месте.

«В ходе осмотра места происшествия следователем изъято орудие убийства, а также иные вещественные доказательства, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего»,— отметили в ведомстве.

Во время допроса фигурант признал свою вину. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн