В Пятигорске реконструируют мост через реку Подкумок

В 2026 году в Пятигорске начнется реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Калинина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Уточняется, что через мост ежедневно проходит около 70% всего автомобильного потока, он связывает город с федеральными и региональными дорогами.

Как отметил губернатор Ставрополья, в следующем году на дорогах местного значения будут приведены в порядок четыре моста. Не считая Пятигорска, это объекты в селе Александровском и сразу моста в селе Китаевском Новоселицкого округа.

Наталья Белоштейн