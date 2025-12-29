Трубу с кипятком прорвало во дворе дома 12 по проспекту Юрия Гагарина
Утром 29 декабря жители дома 12 по проспекту Юрия Гагарина заметили вытекающий на проезжую часть кипяток. Об этом они сообщили корреспонденту «Ъ Северо-Запад».
В пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга» пояснили, что первые сообщения о дефекте поступили к ним в 11:00, был поврежден участок трубопровода диаметром 100 мм.
В связи с выявленным повреждением с 14:00 будет ограничено отопление и горячее водоснабжение в указанном здании. Срок проведения работ по нормативу составляет восемь часов. В результате происшествия никто не пострадал.