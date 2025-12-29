С начала года на Кубани произошло более 500 ДТП с участием нетрезвых водителей

За 11 месяцев 2025 года на Кубани зарегистрировали 505 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 143 человека погибли, 621 получили ранения. Об этом в рамках совместной итоговой пресс-конференции с минздравом региона рассказала начальник отдела пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Завадская.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также с начала года в крае отстранили от управления транспортными средствами порядка 7,5 тыс. водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В целом, по данным ведомства, на Кубани около 10% от общего количества ДТП происходят с участием нетрезвых водителей.

Вячеслав Рыжков, Андрей Пугачев