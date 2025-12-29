Таганрогскую УК могут лишить лицензии за уклонение от проверок

Управляющую компанию (УК) ООО «Уютный мир» из Таганрога могут лишить лицензии за уклонение от проверок. На балансе компании находится 17 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на начальника региональной Госжилинспекции Стефана Копытина.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, в 2025 году в отношении этой УК Госжилинспекцией были инициированы 19 проверок, в 13 случаях УК уклонилась от ее проведения.

Отмечается, что, так как ООО «Уютный мир» не взаимодействует с жителями домов и не реагирует на проверки, в 2026 году будет рассмотрен вопрос о прекращении действия лицензии.

Наталья Белоштейн