В Махачкале с 1 января запустят более 80 новых пассажирских автобусов

В Махачкале более 80 новых пассажирских автобусов выйдут на маршруты с 1 января. Машины пустят на направления, которые больше всего нуждаются в дополнительном подвижном составе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО.

Фото: пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в СКФО

Так, автобусы будут обслуживать отдаленные населенные пункты: Турали, Ленинкент, Новый Хушет, Красноармейское, Сулак и Богатыревку. В парк войдут машины большого, среднего и малого класса вместимостью до 70 пассажиров. Все автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан и оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации, а также терминалами для безналичной оплаты проезда.

Константин Соловьев