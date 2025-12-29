Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Новороссийске
В Новороссийске 35-летний мужчина погиб в результате наезда автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ГАИ Кубани, авария произошла ночью 28 декабря. Согласно предварительной версии, водитель автомобиля «Рено Дастер» 1965 года рождения двигался по ул. 9 Января со стороны ул. Гладкова, где допустил наезд на пешехода. Мужчина находился на проезжей части без цели перехода.
В результате произошедшего пешеход получил травмы. Он скончался на месте от нанесенных повреждений.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.