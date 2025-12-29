Дрозденко открыл новый 900-метровый участок обхода Мурино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл 29 декабря новый 900-метровый участок обхода Мурино, который должен разгрузить основные магистрали и сократить время поездки для водителей. сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Новый участок обхода Мурино, который призван разгрузить дорожное движение в городе

Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Стартовый сегмент транспортного коридора протяженностью 1,1 км запустили в сентября. Тогда удалось связать КАД с Петровским бульваром и организовать удобный заезд к ж/д платформе и станции метро «Девяткино».

Господин Дрозденко подчеркнул, что готовый обход позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 170%. Согласно расчетам, это поможет устранить заторы даже в пиковые часы. Предварительная смета проекта составляет 15,9 млрд рублей.

Андрей Маркелов