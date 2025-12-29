Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Птицефабрика Новороссийска задержала зарплату работникам

Работники птицефабрики Новороссийска записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту длительной невыплаты заработной платы. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы Краснодарского края инициировали возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы после публикации обращения в социальных сетях.

По данным информационного центра СК, Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого отделения ведомства Андрею Маслову предоставить доклад по расследованию, а также мерах, принимаемых к погашению задолженности перед гражданами.

София Моисеенко

