Птицефабрика Новороссийска задержала зарплату работникам

Работники птицефабрики Новороссийска записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту длительной невыплаты заработной платы. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Следственные органы Краснодарского края инициировали возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы после публикации обращения в социальных сетях.

По данным информационного центра СК, Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого отделения ведомства Андрею Маслову предоставить доклад по расследованию, а также мерах, принимаемых к погашению задолженности перед гражданами.

София Моисеенко