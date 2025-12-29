В Краснодарском крае количество алкозависимых сократилось вдвое

В Краснодарском крае по состоянию на конец декабря 2025 года на наркологическом учете находятся около 15 тыс. человек. Об этом на совместной конференции регионального министерства здравоохранения и ГИБДД, посвященной профилактике злоупотребления алкоголем и снижению смертности в ДТП в период новогодних праздников сообщила заведующая приемным отделением Краевого наркологического диспансера Екатерина Нищеретова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из общего числа пациентов 13,5 тыс. имеют диагноз алкогольной зависимости. Еще около 1,5 тыс. человек состоят на учете из-за употребления спиртного с вредными последствиями — речь идет о случаях, когда синдром зависимости еще не сформирован, но уже фиксировались проблемы, потребовавшие вмешательства наркологов.

По сравнению с 2018 годом количество состоящих на учете сократилось примерно в два раза. Семь лет назад в регионе насчитывалось около 28–30 тыс. человек с алкогольной зависимостью и связанными с ней нарушениями.

В краевом минздраве положительную динамику связывают с реализацией межведомственной программы по борьбе с алкоголизмом.

Как писал «Ъ-Кубань» в декабре 2024 года, в Краснодарском крае на протяжении последних десяти лет не было зарегистрировано ни одного случая заболевания алкоголизмом среди подростков. Положительная динамика наблюдается и по другому показателю: с 2019 года количество школьников, состоящих на диспансерном учете в связи с употреблением алкоголя, сократилось почти в два раза — до 40 человек.

Анна Гречко, Андрей Пугачев