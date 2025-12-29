Суд разрешил СХП «Русь» продать 40 тысяч тонн зерна без согласия управляющего

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил право ставропольского ЗАО СХП «Русь» самостоятельно реализовывать собранное зерно, отклонив жалобу временного управляющего на отмену ограничительных мер в рамках процедуры наблюдения. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

В августе 2025 года по заявлению АО «Россельхозбанк» суд ввел процедуру наблюдения в отношении сельхозпредприятия и назначил временным управляющим Евгения Чуткина. В сентябре по ходатайству управляющего суд запретил компании совершать сделки по отчуждению имущества, включая продажу зерна, без согласия временного управляющего.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «СХП Русь» зарегистрировано в 1992 году в селе Орловка Буденновского района Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Генеральный директор — Заур Братов. Уставный капитал общества — 5,3 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 573 млн руб., убыток — 8,2 млн руб.

В октябре Арбитражный суд Ставропольского края отменил эти ограничения, указав, что обеспечительные меры препятствуют хозяйственной деятельности должника. Временный управляющий обжаловал это решение в апелляционной инстанции, однако суд оставил определение без изменений.

Покупателями пшеницы предприятия в 2025 году выступают ООО «Пикассо», ООО «Ставрополец» и ООО «Интрофорус». Основным партнером является ООО «Интрофорус», которое занимается экспортом зерна и использует услуги таможенного брокера ООО «Логистический центр» из Новороссийска.

Средства от продажи пшеницы направляются на аренду земельных участков, приобретение топлива и запчастей, оплату услуг по хранению зерна и транспорта, налоги и зарплату сотрудников. В материалах дела отмечается отсутствие текущей задолженности перед кредиторами у должника.

По данным МИФНС по Ставропольскому краю от 7 октября 2025 года, должник имеет положительное сальдо по единому налоговому счету в размере 1,57 млн руб. Согласно справке о состоянии расчетов по страховым взносам от 10 октября, имеется задолженность перед фондом.

На складах ЗАО СХП «Русь» находится 12,2 тыс. т пшеницы, 1,8 тыс. т кориандра и горчицы белой, в АО «Элеватор» в Буденновске — 26 тыс. т пшеницы озимой.

Предприятие письмами от 4 сентября 2025 года уведомило временного управляющего и кредитора о начале процедуры взвешивания зерна. Взвешивание с 8 по 10 сентября проводилось в присутствии представителя временного управляющего и представителя АО «Россельхозбанк».

Суд пришел к выводу, что данные о продажах зерна являются открытыми и отслеживаемыми через ФГИС «Зерно», что позволяет достоверно определить перемещение сельхозпродукции. Продажа продукции позволила снизить задолженность ЗАО СХП «Русь» перед АО «Россельхозбанк» по основному долгу.

Суд заключил, что поскольку основным источником поступления денежных средств для сельхозпроизводителя является продажа выращенной продукции, сохранение ограничительных мер приведет к ухудшению финансовых показателей должника. При этом основной целью процедуры наблюдения является определение возможности восстановления платежеспособности.

Ранее кредиторы ЗАО «СХП Русь» предприятия предъявили требования на общую сумму более 1,8 млрд руб.

