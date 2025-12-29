Проект реновации исторического квартала Ростова-на-Дону представят в 2026 году

Региональная корпорация развития (РКР) Ростовской области к 2026 году подготовит первый проект реновации квартала в историческом центре столицы региона. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заместителя генерального директора по инвестиционным проектам РКР Игоря Далаксакуашвили.

Исторический центр города занимает около 2 тыс. га. На этой территории расположено более тысячи зданий — памятников культуры и градоформирующих объектов, которые по закону можно восстанавливать только в первоначальном виде. В то же время район является охранной зоной, что, по словам Игоря Далаксакуашвили, создает трудности для инвесторов.

«С другой стороны, ее наличие позволяет не допускать ошибок. Но и допускать, чтобы оно просто стояло и разрушалось, нельзя», — приводят слова господина Далаксакуашвили, сказанные на пресс-конференции в ТАСС.

В Ростове-на-Дону встречаются случаи, когда частные инвесторы восстанавливают исторические здания за собственный счет, но для масштабной реновации требуются иные подходы. Так, в корпорации уже взяли в проработку несколько кварталов города. Конкретные объекты пока не называются, но уже планируется представить потенциальным инвесторам проект реновации на принципах комплексного развития.

После представления первого проекта в 2026 году РКР попробует выйти на реализацию в рамках действующего законодательства. Власти Ростовской области также планируют отдать под проекты крупные участки вокруг залива Ковш и напротив памятника «Тачанка».

Константин Соловьев