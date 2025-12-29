Экс-депутату Госдумы от Кубани Вороновскому продлили арест

Басманный районный суд Москвы 25 декабря продлил на три месяца арест бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взяток, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Вороновский обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как считают следователи, в 2019–2020 годах, будучи вице-губернатором Кубани, фигурант получил от директора краевого ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо взятки в виде имущества и услуг. Общая сумма взяток, по версии компетентных органов, превысила 25 млн руб.

Вячеслав Рыжков