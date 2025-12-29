Рост инвестиций в новостройки Ростова за месяц составил 6%

В ноябре 2025 года финансирование жилищного строительства в Ростове-на-Дону выросло на 6% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом средняя цена квадратного метра увеличилась на 3%. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в строительство жилья в столице региона составил 539,3 млрд руб., что на 6% (или на 30,1 млрд руб.) больше, чем в октябре (509,2 млрд руб.). Средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась с 142,8 тыс. руб. до 146,9 тыс. руб. (+2,9%). Эти данные позволяют определить, какие районы наиболее привлекательны для инвесторов, учитывая не только размер вложений, но и рост цен.

По объему инвестиций лидирует Первомайский район. В ноябре туда вложили 158,6 млрд руб., что на 19,5 млрд больше, чем в октябре (139,2 млрд). В результате цена за квадратный метр увеличилась с 124,9 тыс. руб. до 131,9 тыс. руб., то есть на 5,6%.

Ленинский район оказался на втором месте по объему вложений — 77,3 млрд руб., что на 3,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель составлял 80,3 млрд. При этом стоимость квадратного метра уменьшилась с 171,4 тыс. руб. до 165 тыс. руб. что соответствует снижению на 3,7%.

В Советском районе зафиксирован умеренный рост: объем инвестиций вырос с 78,9 до 80,5 млрд руб., что составляет +2%, а средняя цена увеличилась с 131,9 тыс. до 134,6 тыс. руб., также на 2%.

Один из самых заметных скачков продемонстрировал Октябрьский район: объем инвестиций увеличился на 13,3%, с 76,6 до 86,8 млрд руб. При этом средняя стоимость осталась практически неизменной: она снизилась всего на 0,2%, с 156,8 до 156,5 тыс. руб.

В Кировском районе наблюдается незначительное сокращение инвестиций: с 71,6 до 70,3 млрд руб. (–1,8%). При этом стоимость увеличилась с 158,6 тыс. до 165 тыс. руб. (+4%).

Пролетарский район демонстрирует стабильность: объем вложений увеличился незначительно — с 33,1 до 33,6 млрд руб. (+1,5%), а стоимость выросла с 157,4 тыс. до 159,8 тыс. руб. (+1,5%).

В Ворошиловском районе отмечается снижение инвестиционной активности: объем вложений уменьшился на 16,8%, с 23,5 млрд до 19,6 млрд руб., хотя цена при этом снизилась незначительно — с 143,6 до 140,8 тыс. руб. (–1,9%).

В Железнодорожном районе также зафиксировано сокращение инвестиций: их объем уменьшился с 10,1 до 9,9 млрд руб. (–2,3%), а цена снизилась с 143 тыс. до 139,6 тыс. руб. (–2,3%).

Наталья Белоштейн