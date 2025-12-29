Наибольший дефицит кадров на Кубани фиксируется в сельском хозяйстве

В Краснодарском крае наибольший дефицит кадров фиксируется в сельском хозяйстве: региональной службой занятости размещено 7,9 тыс. вакансий в этой сфере, сообщили «Эксперту Юг» в министерстве труда и социального развития края.

В число отраслей с наибольшим числом открытых позиций также вошли здравоохранение (7,2 тыс.), строительство (6,7 тыс.), образование (6,1 тыс.) и обрабатывающие производства (5,1 тыс.). На эти пять секторов приходится около двух третей всех вакансий региона.

Наиболее остро в сельском хозяйстве требуются овощеводы, садоводы, виноградари и трактористы. В социальной сфере высокий спрос на учителей, врачей, медсестер и воспитателей. Стабильно востребованы инженеры, охранники, полицейские и фельдшеры.

По данным службы занятости, около 41% зарегистрированных безработных проживают в сельской местности, остальные — в городах.

