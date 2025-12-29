Школьница попала в больницу после попытки перейти улицу Нахимова на красный

Вечером 27 декабря на регулируемом перекрестке улиц Наличной и Нахимова автомобиль Nissan Note сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Подростка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В отношении 69-летней петербурженки, управлявшей иномаркой, составили административный протокол по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью средней тяжести.

В текущем году владельницу Nissan четыре раза привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов