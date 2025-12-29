Правительство продлило отстрочки по уплате налогов для бизнеса Анапы и Темрюка

Пострадавший в результате ЧС с танкерами курортный бизнес в Анапе и Темрюкском районе может рассчитывать на продление отсрочки по уплате налогов. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность Правительству за продление отсрочки по налогам для предпринимателей Анапского и Темрюкского районов, пострадавших от последствия крушения танкеров.

«Решение касается налога на имущество, землю, авансовых платежей по этим налогам, а также страховых взносов. Сроки внесения платежей продлеваются еще на год»,— сообщил Вениамин Кондратьев, его слова цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Таким образом, срок внесения платежей за период с февраля по октябрь 2025 года продлили до 30 ноября 2026 года, а за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года — до 30 июня 2027 года включительно.

Правительство РФ предоставило пострадавшему в результате ЧС бизнесу в Краснодарском крае отсрочку по налогам до 25 декабря 2025 года. Кубань выступила с просьбой продлить меру поддержки на 2026 год. В том числе, власти ввели льготные микрозаймы для предпринимателей по ставкам от 2% до 3,25% годовых в краевом Фонде микрофинансирования. Займы можно брать на оплату аренды, выплату зарплат, ремонт и оплату коммунальных услуг.

София Моисеенко