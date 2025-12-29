В выходные в Черноземье из-за атак ВСУ погибли три и ранены четыре человека

За прошедшие выходные, 27 и 28 декабря, ВСУ атаковали четыре региона Черноземья с применением как минимум 13 БПЛА. Наиболее массированной атаке подверглась Курская область — дежурные средства ПВО сбили десять беспилотников. Шесть дронов ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Липецкой и три — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным местных властей, за выходные от ударов ВСУ погибло трое мирных жителей, четверо были ранены. В Курской области известно о двух жертвах и одном пострадавшем. Так, мирный житель погиб в деревне Ходяковка Глушковского района — во время удара дрона он ехал на велосипеде. Второй человек скончался в результате сброса взрывчатки во двор жилого дома в деревне Урусы Глушковского района. В селе Крупец Рыльского района от дрона пострадал 54-летний пожарный. У него были диагностированы осколочные ранения.

Еще один человек убит в Белгородской области. Как пояснил губернатор Вячеслав Гладков, мирный житель погиб из-за взрыва дрона на парковке в районе хутора Гаевка в Волоконовском округе. Также за выходные из-за атак ВСУ пострадали три человека. Житель села Коновалово Волоконовского округа получил травмы в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Еще один человек ранен взрывом дрона в селе Отрадном Белгородского округа. Житель села Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал из-за атаки дрона на автомобиль. Всего за два дня по области выпустили 105 БПЛА и 34 боеприпаса. Были повреждены 14 жилых помещений и столько же транспортных средств.

На прошлых выходных от атак ВСУ один человек погиб и один пострадал. Оба — из Белгородской области.

Кабира Гасанова