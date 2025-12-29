В Таганроге за неделю устранили 79 порывов холодного водоснабжения

В Таганроге за прошедшую неделю ликвидировали 79 повреждений на водопроводных сетях. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Камбуловой, работы на сетях продолжатся и в праздничные дни, и в сокращенную рабочую неделю. На этой неделе ремонт запланирован на четырех участках: на улице Щорса в переулке Центральном, на улице Розы Люксембург в переулке Смирновском, на улице Карла Либкнехта в 8-м переулке, а также в переулке Каркасном, 9.

Константин Соловьев