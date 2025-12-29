Количество отдыхающих в отелях Кисловодска выросло на 42% за три года

Администрация Кисловодска зафиксировала рост числа постояльцев в городских гостиницах на 42% за последние три года. В 2023 году отели приняли 140 тыс. туристов, а к концу 2025 года этот показатель превысит 200 тыс. человек. Глава города Евгений Моисеев связал успех с развитием Кисловодска как всесезонного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Только в 2025 году поток гостей в гостиницы вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Начальник управления по культуре, курорту, спорту и туризму Элеонора Даниэльян сообщила об этом на круглом столе ТАСС в Железноводске 16 декабря. Она отметила, что лечебно-оздоровительный туризм остается основой, но культурно-познавательные, событийные, спортивные и экстремальные направления активно набирают обороты.

За 11 месяцев 2025 года санатории и гостиницы Кисловодска обслужили свыше 500 тыс. человек — на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В 2024 году город посетили почти 2 млн туристов: 1,2 млн приехали на экскурсии без ночевок, а 700 тыс. остановились надолго, из них 515 тыс. выбрали коллективные средства размещения. С января по сентябрь 2025 года турпоток достиг почти 400 тыс. человек — плюс 5%, гостиницы посетили свыше 200 тыс. гостей, рост составил 40%.

Власти удвоили турпоток досрочно: план на 2030 год выполнили уже в 2025-м и ставят цель удвоить его снова к тому же сроку. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил рекордный крайний показатель — 6,15 млн гостей за девять месяцев 2025 года. Город насчитывает 248 объектов размещения, число которых выросло в 1,4 раза.

Мэр Моисеев подчеркнул комплексный подход: власти развивают инфраструктуру, чтобы рост туризма не создавал дискомфорт жителям. Планы включают строительство апарт-отеля на 16,8 тыс. кв. м с 263 номерами, рестораном, коворкингом и подземным паркингом.

Станислав Маслаков