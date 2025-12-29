В Геленджике ожидается мокрый снег, работает дорожная техника

До конца суток в Геленджике прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Глава курорта Алексей Богодистов сообщил, что минусовые температуры в городе не ожидаются, но на дорогах может быть скользко.

По словам Алексея Богодистова, коммунальные службы начали работу в дежурном режиме с раннего утра 29 декабря. На улицах Геленджика функционирует дорожная техника, производится очистка проезжей части. Жителей и гостей города призвали быть осторожными и внимательными за рулем.

«Управляющие компании должны оперативно привести в порядок закрепленные территории, расчистить дворы, подъезды к домам и тротуары»,— также заявил мэр Геленджика.

София Моисеенко