В Анапе и Темрюкском районе продлили отсрочку по уплате налогов для бизнеса

Правительство России продлило отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшего в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Решение распространяется на организации и предпринимателей, работающих в сфере туризма, санаторно-курортной отрасли, культуры, развлечений, а также парков отдыха, зоопарков, ботанических садов, заповедников и национальных парков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отсрочка касается налога на имущество организаций, земельного налога, авансовых платежей по ним и страховых взносов. Срок уплаты платежей за период с февраля по октябрь 2025 года продлен до 30 ноября 2026 года, за период с ноября 2025-го по апрель 2026 года — до 30 июня 2027 года.

Вячеслав Рыжков