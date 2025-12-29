Последний рейс прибыл в аэропорт Сочи с запасного аэродрома

Аэропорт Сочи принял последний рейс с запасного аэродрома утром 29 декабря, завершив возврат воздушных судов, перенаправленных из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на воздушную гавань курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самолет маршрута Самара—Сочи EO-420 приземлился в 10:20 московского времени. К 09:00 семь из восьми бортов уже вернулись в Сочи с запасных площадок.

Прибывшие лайнеры пройдут техническое обслуживание и продолжат полеты по расписанию. Восемь рейсов пока задерживаются более чем на два часа. Авиакомпании планируют нормализовать график работы в течение дня.

Терминал функционирует в обычном режиме. Регистрация пассажиров и посадка происходят без нарушений, очередей не наблюдается. Путешественникам советуют заранее проверять информацию о статусе перелетов у перевозчиков и следить за табло.

Для поездки в аэропорт рекомендуется воспользоваться электропоездом «Ласточка». Железнодорожная платформа находится в 50 м от входа в здание терминала.

Городские службы продолжают работу в усиленном режиме. Энергетики «Россети Юг Кубаньэнерго» контролируют состояние электросетей и устраняют технические сбои, вызванные снегопадом и ветром в горных районах. Применяются резервные схемы питания и мобильные генераторы.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о масштабной уборке дорог в ночные часы. Вечером на расчистке дорог по городу было задействовано 330 единиц техники и свыше 530 дорожных рабочих федеральных, региональных и муниципальных служб. Специалисты использовали около 930 т реагентов против гололеда.

В горном кластере работали свыше 120 машин и 125 специалистов. Ограничен въезд автомобилей на летней резине, усилена эвакуация транспорта. На отдельных маршрутах в горных селах движение затруднено, приоритет отдали очистке автобусных направлений.

Из-за липкого снега повалились около 20 деревьев, последствия быстро ликвидируют. В Лазаревском районе зафиксированы повреждения воздушных линий электропередачи, восстановительные мероприятия ведутся. Ситуацию круглосуточно отслеживает городской оперативный штаб под руководством мэра.

Штормовое предупреждение действует до 1 января 2026 года. В горах выше 500 м сохраняется опасность схода лавин. К вечеру ожидается похолодание до –5 градусов, усиление ветра и шторм на море до шести баллов. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность и при необходимости звонить по номеру 112.

Анна Гречко