На Дону в праздники служба 112 перейдет в режим повышенной готовности

В Ростовской области в новогодние праздники служба 112 будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В новогоднюю ночь на линии 112 будут дежурить более 300 операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб, из них 12 — в Ростове-на-Дону. При необходимости к работе будет привлечена дополнительная смена.

В ведомстве отметили, что по статистике, в первые сутки нового года наибольшее количество вызовов поступает в службу скорой медицинской помощи. Причины обращений: повышенное давление, температура, пищевое отравление.

«До 2023 года самыми частыми вызовами были травмы, полученные при неудачном запуске фейерверков. После запрета на использование пиротехники такие случаи прекратились. Однако в новогоднюю ночь 2025 года было много звонков от неравнодушных граждан, которые просили принять меры к соседям, продолжавшим запускать фейерверки»,— сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в первый день 2025 года операторы 112 приняли 11 тыс. обращений.

Наталья Белоштейн