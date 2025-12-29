Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Белореченске

В Белореченске обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию промышленного предприятия. По данным регионального оперативного штаба, в результате повреждена труба в цехе и произошло возгорание на площади около 20 кв. м, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные и специальные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее падение обломков БПЛА зафиксировано в поселке Индустриальном Краснодара: повреждены 13 частных домов, в основном выбиты окна, в одном случае пострадал забор. Также ущерб нанесен двум частным домам и газовой трубе в станице Кущевской.

Вячеслав Рыжков