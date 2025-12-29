Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Цимлянске 50 многоэтажек остались без тепла из-за срочного ремонта котельной

Из-за срочного ремонта насосного оборудования в котельной по ул. Московской в Цимлянске временно остановлено теплоснабжение 50 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКЖ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Без отопления остаются дома в границах: Московская — Краснознаменная — Высоковольтная — Донская.

ООО «Донэнерго тепловые сети» планирует завершить ремонт до 11:00 29 декабря.

Наталья Белоштейн

