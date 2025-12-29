В Сочи устраняют последствия штормовой непогоды

В Сочи продолжается действие штормового предупреждения. Ночью по городу наблюдались неблагоприятные погодные явления: на побережье шел дождь со снегом, в горных населенных пунктах — снегопады, в Краснополянском округе — метель.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что на расчистке дорог работало более 330 единиц техники и свыше 530 дорожных рабочих, задействованных федеральными, региональными и городскими службами. Для борьбы с гололедом использовано около 930 тонн противогололедных материалов, городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

В горном кластере работают более 120 единиц техники и 125 человек, занимающихся уборкой снега и ручной очисткой тротуаров. Въезд на летней резине ограничен, усилена эвакуация, на отдельных маршрутах движение затруднено, приоритет отдан автобусным маршрутам. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Из-за мокрого снега повалено около 20 деревьев, устранением последствий занимаются соответствующие службы. В Лазаревском районе зафиксированы нарушения на воздушных линиях, электроснабжение восстанавливается.

Штормовое предупреждение действует до 1 января 2026 года, в горах выше 500 м сохраняется лавиноопасность. К вечеру ожидается понижение температуры до –5°C, усиление ветра и шторм на море до 6 баллов. Жителям и гостям города рекомендуется не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, при чрезвычайных ситуациях звонить 112.

Вячеслав Рыжков