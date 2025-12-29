ФАС заинтересовала закупка оборудования в Минеральных водах

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало незаконными действия Молодежного центра Минераловодского района при закупке интерактивного, светового и звукового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольный орган удовлетворил жалобу индивидуального предпринимателя на нарушение принципов открытой конкуренции. Предприниматель указал, что технические требования в документации фактически описывали продукцию только одного конкретного производителя. В ходе проверки комиссия запросила у заказчика документальные доказательства того, что аналогичное оборудование могут поставить другие производители. Однако необходимые документы и обоснования представлены не были.

Действия заказчика признаны нарушающими принципы конкуренции и открытости закупок. Материалы дела переданы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за непредставление в антимонопольный орган необходимых сведений и документов.

Константин Соловьев