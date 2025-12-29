Ситуацию на дорогах Новороссийска назвали сложной из-за непогоды

В Новороссийске наблюдается сложная ситуация на дорогах в связи с выпадением снега и образованием гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города утром 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водителей Новороссийска призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими транспортными средствами. Из-за понижения температуры воздуха и выпадения мокрого снега на дорогах образовалась наледь, наблюдается налипание мокрого снега. В частности, это касается района перевала «Волчьи ворота» — там вечером 28 декабря прошли осадки и началась экстренная уборка и посыпка дорожного полотна.

Заместитель главы города Александр Гавриков, курирующий дорожную сферу, сообщил, что на подъезде к Новороссийску организована работа специализированной техники. Водителям необходимо быть бдительными при движении.

«На улицах местами гололед. Техника работает на дорогах, посыпая трассы. Пожалуйста, не выезжайте на летней резине — это может привести к опасным ситуациям на дороге»,— призвал Александр Гавриков.

Экипажи ОР ДПС Госавтоинспекции Новороссийска работают на сложных участках трассы, а также на федеральной автодороге «Новороссийск-Керчь», подчеркнули в пресс-службе мэрии города.

София Моисеенко