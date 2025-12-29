В Краснодарском крае до 30 декабря ожидается неблагоприятная погода

В Краснодарском крае в последние дни 2025 года прогнозируют опасные погодные условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Эксперт объяснил, что самая опасная погода ожидается на юге Европейской России — в Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа. По его словам, это связано со столкновением теплых и холодных воздушных масс, которые перемещаются с севера.

По прогнозам специалиста, до 30 декабря в крае, особенно в Сочи и Сириусе, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также прогнозируются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В предгорьях и горах метеорологи предупреждают о сильном снеге, метели, дожде, грозе и ветре до 22 м/с. В высокогорье порывы достигнут 30–35 м/с.

Существует угроза схода лавин из-за формирования плотного снежного покрова. На побережье ожидаются заморозки, а в предгорной зоне температура опустится до минус пяти градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму 29 декабря ожидается ухудшение погодных условий. ГУ МЧС России по региону прогнозирует усиление ветра до 30 м/с и образование гололеда.

Анна Гречко