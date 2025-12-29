В Адыгее за взятку будут судить экс-замначальника Госавтодорнадзора

В Адыгее перед судом предстанет бывший заместитель начальника регионального Территориального отдела Госавтодорнадзора по обвинению во взятках и мошенничестве. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и ч.ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Следствие установило, что с апреля 2021 года по декабрь 2024 года обвиняемый получал взятки от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности. Он предоставлял им недостоверные сведения о якобы находящихся в производстве делах об административных правонарушениях и предлагал за денежное вознаграждение помощь в их урегулировании, что позволило избежать наложения крупных штрафов.

В результате преступной деятельности бывшее должностное лицо получило более 6 млн руб., которыми распоряжалось по своему усмотрению. Дело было возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по РА и регионального управления ФСБ России, расследовано отделом по особо важным делам СУ СК России по РА и направлено в суд.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации у обвиняемого и членов его семьи пятнадцати земельных участков, квартиры, нежилого помещения, дома с придомовыми постройками, а также двух автомобилей общей стоимостью более 68 млн руб., приобретение которых не подтверждено законным путем.

Вячеслав Рыжков