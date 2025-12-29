Жителям поврежденных после атаки БПЛА домов под Краснодаром помогут восстановить окна

Глава Краснодара Евгений Наумов на последнем в этом году аппаратном совещании рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников в поселке Индустриальном. По его словам, пострадавших среди жителей нет, переселение не потребовалось.

В ходе подворового обхода было выявлено 13 поврежденных частных домов, в основном с выбитыми окнами. Осколки беспилотников также повредили несколько автомобилей.

Сегодня службы начнут оценку ущерба и уборку территории. Жителям окажут помощь в восстановлении остекления, чтобы они «смогли встретить Новый год в тепле и комфорте».

Вячеслав Рыжков