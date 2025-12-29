В Ростовской области продажи препаратов от изжоги выросли на 3,2%

В январе-ноябре 2025 года аптеки Ростовской области продали 513,1 тыс. упаковок препаратов от изжоги, что на 3,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда таких препаратов было реализовано 497,4 тыс. упаковок. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Доходы аптек от продаж препаратов от изжоги выросли на 14,5%, с 238 млн руб. до 272,6 млн руб.

На Дону наибольшей популярностью пользуются «Фосфалюгель», который занимает 28% от общего объема продаж, «Алмагель» — 25%, «Ренни» — 15%, «Гастал» — 9%, а также «Маалокс», который также составляет 9% продаж.

Наталья Белоштейн