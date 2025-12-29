Падение давления в теплотрассе нарушило отопление в Кисловодске

В Кисловодске произошла авария на теплотрассе, которая привела к отключению отопления и горячего водоснабжения в десятках жилых домов, двух школах, детских садах и административных зданиях города. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без теплоснабжения остались дома на улицах Станичной, Марии Расковой, Урицкого, Алиева, Пионерской, Азербайджанской, Марцинкевича, Ленинградской, Куйбышева, Губина, Победы, Чайковского, Западной, Главной, Терской, Крепостной, Набережной, Зеркальной, Украинской, Водопойной и Полтавской. Кроме того, без подачи ресурсов оказались детский сад №23 на Грозненской улице и детский сад №14 на улице Жмакина. Также без электричества остались начальная школа №20, школа №19 и музыкальная школа.

Отключение коснулось городского цирка и здания администрации. В настоящее время сотрудники компании «Теплоэнерго» работают над поиском места порыва или сброса теплоносителя для устранения неисправности.

Константин Соловьев