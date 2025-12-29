В Новороссийске пройдут часовые учения со стрельбами 29 декабря

В акватории Новороссийска военно-морская база проведет учения со стрельбами днем 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения состоятся в период с 11:00 до 12:00. В ходе тренировки НВМБ отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В пресс-службе мэрии напомнили, что во время учений в акватории порта запрещается движение маломерных судов и всех видов плавательных средств.

София Моисеенко