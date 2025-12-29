В Новочеркасске высадили 12 сосен взамен спиленных при благоустройстве

В сквере на проспекте Платовском в Новочеркасске высадили первые 12 шестиметровых сосен взамен спиленных деревьев при благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

В целом на внебюджетные средства было приобретено 29 сосен. Первые 12 уже высажены. Высадку остальных запланировали на 2026 год, когда завершат перенос подземных инженерных коммуникаций.

«Еще часть сосен, а также клены и липы запланировано высадить на соседнем участке — возле здания бывших «Гостиных рядов» на Платовском проспекте»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 30 сосен в центре Новочеркасска были спилены в октябре 2025 года.

По словам подрядчика по благоустройству проспекта Платовского, деревья мешали проекту. При этом комиссия не увидела оснований для спила, кроме строительных целей. Было назначено служебное разбирательство.

Отмечается, что по проекту благоустройства Платовского планируют высадить более 630 деревьев, в том числе 447 хвойных и 190 лиственных пород и 5,3 тыс. кустарников.

Наталья Белоштейн