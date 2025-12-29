В Константиновском районе обнаружили заражение подсолнечника амброзией

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили заражение опасным карантинным сорняком амброзией полыннолистной в партии подсолнечника. Продукция весом в 52 т хранилась на складе индивидуального предпринимателя в Константиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Предпринимателю объявили предостережение. Зараженную партию семян направили на переработку на предприятие, которое использует технологию уничтожения жизнеспособности карантинных объектов.

Семена амброзии могут распространяться вместе с семенами культурных растений и, попадая в почву, засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища и лесозащитные полосы. Основной вред амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, угнетая культурные растения и резко снижая плодородие почвы. Больше всего от сорняка страдают яровые зерновые и пропашные культуры.

Константин Соловьев