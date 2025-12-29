Школьники из Ростова побывали на Байконуре

Учащиеся космических классов школы №60 Ростова-на-Дону побывали на космодроме Байконур, где стали участниками образовательной программы по ракетостроению. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За две недели школьники прошли образовательные интенсивы в Международной космической школе имени В. Н. Челомея.

Учащиеся осмотрели основные объекты космодрома, включая монтажно-испытательный корпус, где собирают ракеты, и стартовый стол. Они также наблюдали за процессом вертикальной установки ракеты-носителя «Протон-М».

Наталья Белоштейн