Кубань обогнала Москву и Санкт-Петербург по уровню доходов риелторов

Краснодарский край осенью 2025 года вышел в лидеры по уровню зарплатных предложений для риелторов с опытом работы до трех лет, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Как следует из исследования «Авито Работы», потенциальный доход начинающих специалистов в регионе достигает в среднем 205,5 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Москве среднее предложение для риелторов с небольшим опытом составило около 185 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 170,8 тыс. руб. В пятерку регионов с наиболее высокими показателями также вошли Татарстан (163,5 тыс. руб.) и Ростовская область (144,3 тыс. руб. в месяц).

Аналитики уточняют, что указанные суммы рассчитаны исходя из зарплатных вилок в вакансиях и отражают возможный доход при успешном закрытии сделок. Фактический заработок в профессии формируется в основном за счет комиссий и процентов, а также дополнительных бонусов и не является фиксированным.

В целом по стране интерес к профессии риелтора осенью 2025 года вырос на 37% год к году, а среднее зарплатное предложение достигло 156,6 тыс. руб. Рост доходов эксперты связывают с устойчивым спросом на жилье и высокой долей сложных и альтернативных сделок, требующих профессионального сопровождения.

Вячеслав Рыжков