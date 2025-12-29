Над Ростовской областью за ночь сбили один беспилотник

Над территорией Ростовской области в период с 23:00 28 декабря до 7:00 29 декабря средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, еще один БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Всего в указанный период было сбито 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что беспилотники уничтожили и подавили в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах.

Константин Соловьев