Краснодар попал в топ городов с самыми дорогими поздравлениями Деда Мороза

Средняя стоимость заказа поздравления Деда Мороза и Снегурочки в 2025 году выросла на 14% и достигла 3,57 тыс. руб., следует из расчетов аналитического проекта T-Data Т-Банка. Показатель, получивший название «индекс Деда Мороза», рассчитывался на основе более 4 тыс. объявлений из открытых источников, включая сервисы «Авито», «Профи» и «Юла», пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самые высокие цены традиционно зафиксированы в городах-миллионниках. Лидером остается Москва, где средняя стоимость поздравления составила 4,36 тыс. руб. В число наиболее дорогих городов также вошли Краснодар (4,05 тыс. руб.), Санкт-Петербург (3,66 тыс.), Екатеринбург (3,65 тыс.) и Ростов-на-Дону (3,65 тыс.). Наибольший рост индекса аналитики зафиксировали в Красноярске — на 20%, до 3,98 тыс. руб. Самым доступным городом оказался Волгоград, где средняя цена услуги составила 2,29 тыс. руб.

По оценке AI-сервиса ETNA, в декабре 2026 года индекс может вырасти еще на 9%, до 3,89 тыс. руб. В декабре 2024 года аналогичное исследование фиксировало рост стоимости поздравлений на 21%, до 3,13 тыс. руб. За пять лет показатель увеличился почти втрое: в 2019 году он составлял около 1,06 тыс. руб., отметку в 2 тыс. руб. превысил в 2022 году, а в 2025 году преодолел уровень 3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков